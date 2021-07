Monza: ruba una bicicletta in piazza Cambiaghi, la polizia locale lo rintraccia alla stazione Il Tribunale di Monza ha disposto il divieto di dimora in città fino a fine anno per un 34enne, presunto autore materiale del furto. Il Comune ricorda che la punzonatura del telaio, gratuita, permette di tornare facilmente in possesso della propria bicicletta in caso di ritrovamento.

Hanno rubato una bicicletta sotto gli occhi di una passante, in piazza Cambiaghi, a Monza, sono stato individuati dal Nost (Nucleo Operativo Sicurezza Tattica) della polizia locale poco dopo, di fronte alla stazione, arrestati e processati per direttissima. Il Tribunale di Monza ha disposto il divieto di dimora in città fino a fine anno per un 34enne, presunto autore materiale del furto, mentre una ragazza, che avrebbe fatto da palo, è stata rimessa in libertà. Il tutto è accaduto mercoledì 6 luglio in mattinata.

La foto della bicicletta rubata è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Monza «Bici e oggetti ritrovati» affinché il legittimo proprietario vedendola possa tornarne in possesso. Il Comune ricorda come fare «marchiare» la propria bicicletta - servizio gratuito presso il deposito biciclette di via Caduti del Lavoro - sulla quale apporre il codice fiscale del proprietario consente, nei casi di ritrovamento di rintracciarlo agevolmente (info su: www.monzamobilita.it).

