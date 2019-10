Monza: ritrovato l’anziano scomparso, la famiglia aveva lanciato un appello È stato ritrovato l’uomo di 76 anni scomparso a Monza nella mattinata di martedì 1 ottobre e per cui la famiglia aveva lanciato un appello.

È stato ritrovato l’uomo di 76 anni scomparso a Monza nella mattinata di martedì 1 ottobre e per cui la famiglia aveva lanciato un appello. È stato ritrovato mentre girovagava in bicicletta. L’uomo (G.G. le iniziali) non era rientrato a casa nel quartiere San Giuseppe dopo che in mattinata si era presentato all’ospedale vecchio di via Solferino per ritirare degli esami. I familiari avevano diffuso la fotografia e i dati per ritrovarlo. Allertate anche le forze dell’ordine.

