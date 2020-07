La via Guerrazzi, teatro del ritrovamento del 28enne (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: riconosciuto l’uomo trovato ferito in via Guerrazzi, proseguono le indagini della polizia locale Si tratta di un 28enne peruviano. Sottoposto a un intervento chirurgico al San Gerardo, versa in prognosi riservata.La polizia locale prosegue le indagini per capire cosa gli sia accaduto, anche con l’ausilio di filmati della videosorveglianza.

E’ stato identificato l’uomo soccorso da personale sanitario inviato dal 118, all’alba di sabato 18 luglio, in via Guerrazzi, a Monza, probabilmente dopo essere stato investito da un’auto. Secondo quanto riferito dal Comando di via Marsala si tratta di un 28enne di nazionalità peruviana. Sottoposto a un intervento chirurgico al San Gerardo, versa in prognosi riservata.

L’uomo, all’arrivo dei soccorsi, era a terra nelle vicinanze del numero civico 18. Con sé non aveva alcun documento di riconoscimento. La polizia locale prosegue le indagini per capire cosa gli sia accaduto, anche con l’ausilio di filmati della videosorveglianza.

