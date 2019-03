Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Sottopasso via Toniolo dopo il restauro (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: riaperto il sottopasso di via Toniolo, lavori di consolidamento terminati Lavori terminati e sottopasso riaperto: dopo un mese di chiusura via Toniolo è tornata transitabile in entrambi i sensi di marcia. Rfi -Reti Ferroviarie Italiane era dovuta intervenire con lavori indispensabili per rinforzare il ponte ferroviario.

Lavori terminati e sottopasso riaperto: dopo un mese di chiusura via Toniolo è tornata transitabile in entrambi i sensi di marcia. Rfi -Reti Ferroviarie Italiane ha terminato nei tempi previsti i lavori di consolidamento del tunnel che collega il quartiere di San Giuseppe con San Rocco. La società era dovuta intervenire con lavori indispensabili per rinforzare il ponte ferroviario.

Sospeso quindi il piano di viabilità alternativa che aveva previsto il dirottamento del traffico di attraversamento in via Borgazzi, via Aquileia e via Monte Santo. Durante la chiusura del sottopasso la situazione della viabilità è stata monitorata da tecnici comunali e polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA