Monza: prevenzione e repressione del gioco illegale, tra i 15 locali verificati riscontrare 14 violazioni amministrative

Quattordici violazioni amministrative accertate e 3 computer sequestrati: è il bilancio di un piano coordinato predisposto dal Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale , la Sicurezza del gioco e tutela dei minori - Copregi - nell’ambito delle misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno.

Dal 16 al 19 novembre Polizia di Stato attraverso la Squadra Amministrativa, insieme a personale dell’Agenzia dei Monopoli di Stato e della Polizia Annonaria di Monza ha verificato il regolare svolgimento dell’attività in 15 locali pubblici di Monza autorizzati all’esercizio del gioco, tra i quali sale bingo, bar tabaccheria e centri scommesse. In particolare, specificano dalla Questura, i locali controllati sono ubicati nella zona stadio, viale Sicilia, in zona Sobborghi, in viale Romagna, in viale Libertà, via Cavallotti, via Sant’Alessandro, corso Milano e centro storico.

Nel corso dei controlli sono state accertate e contestate 14 violazioni amministrativa e sequestrati 3 personal computer adibiti al gioco on line vietato all’interno dei centri scommesse.Le violazioni amministrative, specificano dalla Questura, hanno riguardato: “la presenza di persone non autorizzate alla ricezione di scommesse o alla vendita di tabacchi, vendita senza licenza di bevande alcoliche, mancata delimitazione e riconoscibilità dell’area destinata allo svolgimento della attività di gioco d’azzardo lecito e mancata indicazione sulle apparecchiature da gioco della data di collegamento alle reti telematiche e della data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario”.

