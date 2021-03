Monza: PwC Italia ha aperto un hub territoriale, è nell’ex Cgs di via Solferino Il progetto risponde all’esigenza di presidiare un territorio strategico nel tessuto economico-produttivo lombardo, con una base più vicina ai clienti brianzoli che limita al contempo l’impatto ambientale derivato dallo spostamento verso la sede di Milano.

PwC Italia punta sulla Brianza e apre le porte di un nuovo Hub territoriale, in via Solferino, nell’area ex Cgs, dove è stato sviluppato un grande progetto di riqualificazione urbana in quella che un tempo era sede dell’ industria di misuratori elettrici fondata dalla famiglia Olivetti.

L’Hub è stato concepito come uno spazio polifunzionale da 800mq al servizio dei clienti e delle persone di PwC, con 84 postazioni, salottini per riunioni e un innovativo Experience Centre per la realizzazione di progetti speciali e conferenze.

Il progetto risponde all’esigenza di presidiare un territorio strategico nel tessuto economico-produttivo lombardo, con una base più vicina ai clienti brianzoli che limita al contempo l’impatto ambientale derivato dallo spostamento verso la sede di Milano.

La ristrutturazione dell’hub monzese di PwC introduce soluzioni all’avanguardia nel campo della progettazione di ambienti lavorativi di nuova generazione, già adottati per le sedi a Milano, Roma e Padova, che coniugano efficienza, attenzione alla sostenibilità e al wellbeing delle persone.

In continuità con gli obiettivi “Net Zero” di PwC, che prevedono interventi per la riduzione dell’impatto ambientale e il raggiungimento di zero emissioni entro il 2030, l’Hub utilizzerà unicamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili anche grazie all’installazione di pannelli solari, per contribuire sempre più al consumo e approvvigionamento di energia pulita.

PwC è un network presente in 155 Paesi con oltre 284.000 professionisti, impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di advisory e di consulenza fiscale alle imprese.

