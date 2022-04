Monza: pubblica le foto e denuncia il degrado della Cascina del Sole nel parco, scatta l’intervento del Consorzio È passato un giorno soltanto da quando Giustina D’Addario, cittadina monzese, ha inviato a diversi destinatari le immagini dello stato di abbandono in cui versa la Cascina del Sole, nel parco di Monza: giovedì mattina il Consorzio ha avviato un primo intervento di pulitura.

Le foto hanno raccontato il degrado più di tante parole. E così è passato un giorno soltanto da quando Giustina D’Addario, cittadina monzese, ha inviato al sindaco Dario Allevi, al comando della Polizia locale, ai Carabinieri, al Consorzio Villa reale Parco le immagini dello stato di abbandono in cui versa la Cascina del Sole, nel parco di Monza, per vedere i primi risultati.

Nella mattinata di giovedì 7 aprile gli operai del Consorzio hanno provveduto a una prima pulitura dell’area e alla messa in sicurezza delle parti più pericolose. A confermare l’intervento è stato il direttore del Consorzio, Giuseppe Distefano che ha voluto rassicurare la signora D’Addario.

Parco di Monza Cascina del Sole - foto inviata al Cittadino da un lettore

Ha risposto che “vista la situazione provvederemo ad effettuare un intervento più efficace. Per completezza di informazione è in corso di elaborazione il progetto di recupero della Cascina del sole”, ha riferito la monzese.

Una buona notizia, ha commentato Giustina D’Addario, «attendiamo di conoscere presto il progetto di recupero della Cascina, ma soprattutto teniamo alta l’attenzione sui beni comuni della nostra città».

Tutto è iniziato quando D’Addario ha deciso di pubblicare sui social di Monza le immagini dello stato di abbandono e degrado in cui versa da anni la Cascina del sole, un tempo ritrovo abituale per i frequentatori del parco, punto di ristoro e di accoglienza per i visitatori. Fotografie che hanno sollevato lo sdegno e l’imbarazzo dei cittadini, che a decine hanno commentato il post pubblicato. Ma non è solo una questione di decoro ed estetica.

Il sito, in balia di vandali e imbrattatori, non è cintato e quindi accessibile a chiunque.

«Quello che era il locale cucina è diventato un defecatoio eppure l’area circostante è continuamente frequentata da famiglie e bambini», aveva denunciato D’Addario, chiedendo un intervento tempestivo del Comune e del Consorzio per mettere quantomeno in sicurezza l’area.

Per ora si è provveduto a ripulire la Cascina del sole e a ristabilire la sicurezza del sito.

