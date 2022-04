Monza, principio di incendio in un ristorante del centro: sul posto i vigili del fuoco Intervento in via Manzoni, nel pomeriggio di giovedì 6 aprile, per far fronte a un principio di incendio all’interno di un ristorante. Sul posto tre mezzi, non ci sarebbero feriti.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza si sono portati in via Manzoni, a Monza, nel pomeriggio di giovedì 6 aprile, per far fronte a un principio di incendio all’interno di un ristorante.

Sul posto dalla centrale operativa sono state inviate dalla caserma di via Cavallotti una autopompa, una autobotte e una autoscala. Sono in corso di accertamento le cause. Secondo quanto riportato dagli stessi vigili del fuoco nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA