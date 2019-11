Monza, prende a pugni l’auto dell’esercito in stazione: denunciato La polizia di Stato è intervenuta all’esterno della stazione di Monza: un ragazzo di 23 anni originario del Gambia particolarmente molesto è stato denunciato dalla polizia per aver preso a pugni un cartellone pubblicitario e un fuoristrada dell’esercito all’esterno della stazione di Monza.

Un ragazzo di 23 anni originario del Gambia è stato denunciato dalla polizia per aver preso a pugni un cartellone pubblicitario e un fuoristrada dell’esercito all’esterno della stazione di Monza. La polizia di Stato è intervenuta poco dopo le 20 di lunedì 25 novembre. Il ragazzo in via Arosio si presentava in maniera piuttosto molesta. Al controllo è risultato avere con sé solo una tessera della Caritas di Forlì ma soprattutto precedenti per reati contro il stupefacenti e un ordine di espulsione ricevuto a Piacenza.

La scorsa settimana un altro cittadino gambiano era stato controllato perché senza documenti e a suo carico era stata accertata una ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale di Lecco per otto mesi da scontare. Un connazionale invece era scappato dopo aver gettato in terra 23 grammi di marijuana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA