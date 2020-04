Monza Power Run e non solo, Lele Forever annulla tutti gli eventi: «Ci vediamo nel 2021» «Arrivederci al 2021» dice l’associazione Lele Forever di Villasanta, che ha ufficializzato l’annullamento di tutti gli eventi dell’estate, a partire dalla ormai celebre Monza Power Run.

Il Coronavirus fa saltare tutti gli eventi estivi targati Lele Forever. Il sodalizio villasantese ha dovuto a malincuore annullare in un sol colpo la kermesse “Lele Forever in festa” in programma a fine giugno e soprattutto la “Monza Power Run” della seconda metà luglio che raccoglie migliaia e migliaia corridori da ogni parte della Lombardia per continuare a raccogliere fondi per la lotta alla leucemia.

«Il consiglio direttivo di Lele Forever riunito in streaming, vista la attuale situazione di emergenza, ha deliberato di annullare gli eventi estivi rinviandoli al prossimo anno -ha fatto sapere l’associazione guidata da Roberto Brandazzi-. È stata una decisione dolorosa ma inevitabile: anche se mancano tre mesi da qui a fine luglio, e magari entro quella data potrebbe esserci uno spiraglio nelle pratiche sportive, abbiamo tenuto conto che realizzare eventi come la Monza Power Run basati su assembramenti, contatti, transito in massa in acqua, fango e altri percorsi sarebbe in sintesi il miglior modo per propagare il contagio. Inoltre non ci sembra corretto e non ce la sentiamo di chiedere ulteriori sforzi alla Croce Rossa di Villasanta, Protezione Civile, polizia locale e carabinieri già sovraccarichi di lavoro a causa della situazione attuale. Siamo certi che i nostri amici e sostenitori capiranno la nostra decisione e comunque non sarà un addio ma un arrivederci al 2021».

© RIPRODUZIONE RISERVATA