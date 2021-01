Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: ponte Colombo all’esame delle prove di carico Il ponte Colombo di Monza all’esame delle prove di carico. Martedì prove dinamiche per il nuovo passaggio sul Lambro, chiuso da settembre 2018, mercoledì tocca a quelle statiche. In attesa della riapertura.

Il ponte Colombo di Monza all’esame delle prove di carico. Martedì il nuovo passaggio sul Lambro, demolito e ricostruito dopo la chiusura dall’oggi al domani nel settembre 2018 per motivi di sicurezza, è stato sottoposto alle prove dinamiche con degli “accelerometri” per registrare il comportamento della struttura al passaggio di persone e mezzi.

Mercoledì sono invece in programma le prove statiche: il ponte sarà caricato con serbatoi d’acqua e mezzi per riprodurre le sollecitazioni massime di esercizio.

Le prove di carico dovrebbero concludersi giovedì. E poi per il nuovo ponte si avvicinerebbe la data della riapertura: a quel punto, secondo quanto riferito di recente dal Comune, mancheranno lo strato finale in asfalto (non deve però fare freddo), la posa del guardrail e della segnaletica.

