Monza, polizia locale nell’ex Buon Pastore: due denunce, due bici rubate ritrovate (e una restituita) La polizia locale di Monza nell’area abbandonata del Buon Pastore, tra via Cavallotti e via Pellettier: due uomini denunciati e due biciclette rubate ritrovate.

È di due denunce e due biciclette rubate recuperate il bilancio dell’intervento della polizia locale di Monza nell’area abbandonata del Buon Pastore, tra via Cavallotti e via Pellettier. Mercoledì mattina sei agenti del comando di via Marsala sono entrati nell’ex convento dopo aver raccolto la querela della proprietà.

Gli agenti hanno sorpreso all’interno due giovani uomini che hanno cercato di scappare arrampicandosi sull’impalcatura che delimita uno degli edifici più vecchi. I due, subito convinti a scendere dagli agenti, sono risultati di nazionalità marocchina, di 21 e 20 anni e privi di documenti. Accompagnati in comando per l’attività di fotosegnalamento, sono stati denunciati per invasione di edifici privati e per la normativa sull’immigrazione.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno trovato due biciclette, una con inciso sul telaio il codice fiscale del proprietario parzialmente cancellato dai ladri. Ma non abbastanza da impedire il riconoscimento e la riconsegna.

La polizia locale ricorda che al Comando di via Marsala è possibile punzonare gratuitamente la propria bicicletta proprio per permettere la riconsegna in casi come questi (sono poco più di 800 le biciclette finora punzonate). L’altra bicicletta, invece, sarà pubblicata sulla pagina Facebook @bicicletteritrovatemonza, dove si trovano le bici rubate o smarrite, accompagnate da un codice di riferimento. In questo modo i proprietari possono controllare se la loro bicicletta è tra quelle recuperate dagli agenti (sono 37 le biciclette pubblicate sulla pagina Fb).

«L’intervento della polizia locale – spiega l’assessore alla Sicurezza Federico Arena – è la risposta a diverse segnalazioni di residenti che dalla fine di marzo sostenevano che all’interno dell’area ci fosse la presenza di persone non autorizzate. Le aree dismesse non sono terra di nessuno. Sona spazi dove, come nel resto della città, il controllo da parte della polizia locale è alto, anche grazie alla collaborazione dei proprietari delle aree e dei cittadini».

