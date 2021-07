Monza: piscina gratis ad agosto per gli over 65 a Triante e Pia Grande Il Comune rinnova i bagni in piscina gratuiti nel mese di agosto a Triante e Pia Grande per gli over 65 di Monza.

Per gli over 65 monzesi i bagni in piscina saranno gratuiti nel mese di agosto. Anche per quest’anno l’amministrazione comunale di Monza propone la possibilità di entrare gratuitamente nelle piscine del Centro sportivo Triante in via Pitagora e del Centro Natatorio Pia Grande in via Murri. A Triante il nuoto libero e gratuito sarà consentito dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 nella vasca esterna e dal 2 al 29 agosto nella vasca coperta nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 14 e tra le 18 e le 21. Al centro di Sant’Albino dal 2 al 22 agosto gli over 65 potranno accedere dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 14 e dalle 16.30 alle 20.30 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13. Cambieranno gli orari dal 23 al 31 agosto con la possibilità di nuotare dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 18. Per usufruire dell’ingresso gratuito è sufficiente presentare alla cassa un documento di riconoscimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA