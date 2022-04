MONZA LA CICLOFFICINA MOBILE DI ERMANNO BERNARDI IN LARGO MAZZINI (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Monza, petizione online per salvare la ciclofficina di largo Mazzini: «Il mio furgone non può più stare qui» Ha già raggiunto le 400 firme la petizione online lanciata da Ermanno Bernardi che da anni per tre giorni alla settimana porta la sua ciclofficina in largo Mazzini: nei giorni scorsi la comunicazione di “sfratto”, il suo furgone dà fastidio.

Quattrocento firme in poche ore. È il (primo) risultato della petizione online lanciata sulla piattaforma change.org da Ermanno Bernardi, titolare della ciclofficina mobile che tre giorni a settimana (martedì, giovedì e sabato, dalle 9 alle 19) si trova in largo Mazzini, a Monza.

A spiegare il motivo della raccolta firme è lo stesso Bernardi, rivolgendosi ai tantissimi che ogni settimana arrivano alla ciclofficina per vendere e comprare biciclette o per sistemare e aggiustare quelle in uso.

«Qualche giorno fa mi è stato comunicato che non sarà più possibile parcheggiare il furgone in loco durante il servizio. In questo modo diventa impossibile per noi continuare a fare il nostro lavoro».

Il motivo dell’invito a liberare lo spazio davanti alla Rinascente pare siano le «segnalazioni di diversi cittadini che sarebbero disturbati dalla presenza del furgone accanto al gazebo», spiega Bernardi.

Un appello che non è caduto nel vuoto e che nel giro di poche ore è rimbalzato sui social, condiviso e amplificato. «Sono qui a chiedervi di firmare questa petizione perché siamo convinti che molti cittadini ritengano quello della ciclofficina un servizio importante, fatto con passione e professionalità».

Sono molti i cittadini, le associazioni e qualche politico che si sono già schierate dalla parte di Bernardi.

«La ciclofficina rappresenta un’occasione per i comuni, le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni per promuovere obiettivi importanti come l’incremento di forme di mobilità sostenibile e la qualità della vita, accrescere la consapevolezza della cittadinanza in merito alle tematiche ambientali collegate alla mobilità, presentare proposte alternative e sostenibili per i cittadini», si legge nel testo della petizione.

