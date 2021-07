Via Piaisello con il mercato (Foto by Radaelli Fabrizio)

Monza: petizione a San Rocco per lo spostamento del mercato È stata lanciata online nel quartiere di San Rocco una petizione per chiedere lo spostamento del mercato settimanale da via Paisiello: «Dov’è paralizza i residenti».

È stata lanciata online, sulla piattaforma change.org, la petizione per chiedere che il mercato settimanale di San Rocco sia spostato da via Paisiello ad un’altra sede più idonea. Da tempo i residenti della strada, che tutti i martedì accoglie le bancarelle degli ambulanti, chiedono che sia scelto un altro luogo del quartiere per organizzare il mercato. La strada, infatti, è a ridosso delle case, la presenza dei banchi del mercato e dei tanti visitatori crea ogni settimana disagi e difficoltà ai residenti.

«Via Paisiello è una strada ad alta densità abitativa – spiegano i promotori della petizione – assolutamente inadeguata ad accogliere chi arriva al mercato per fare acquisti. Non sono presenti adeguate aree di parcheggio, anche per la presenza del divieto di sosta per lavaggio strade, e così il mercato letteralmente paralizza la vita dei residenti tutti i martedì tra le 7 e le 13».

I residenti lamentano disagi ma sollevano anche questioni legate alla sicurezza. «Se dovesse essere necessario far passare un’ambulanza o un mezzo di soccorso in tempi rapidi – si chiedono -. Lo stesso vale se dovesse verificarsi un intervento urgente delle forze dell’ordine che non potrebbero passare ostacolate dalle bancarelle, ma anche dai parcheggi selvaggi in tutto il quartiere in concomitanza con la presenza del mercato. Crediamo – concludono i promotori della raccolta firme – che attendere passivamente l’arrivo di qualche evento tragico per rendersi conto dell’inadeguatezza della collocazione del mercato settimanale di San Rocco non sia la soluzione».

La richiesta di un intervento, quantomeno per individuare altre possibili aree del quartiere dove poter ospitare il mercato, è stata avanzata al sindaco, Dario Allevi e al Comune di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA