Monza, per l’assalto alla serie A il sogno ora sarebbe Sebastian Giovinco

Il Monza sogna di riportare in Italia Sebastian Giovinco per puntare alla Serie A. non è infatti un mistero che il club biancorosso guidato da Silvio Berlusconi punta alla promozione nella massima serie, dopo il ritorno nella categoria cadetta e per farlo sta provando ad allestire una squadra competitiva a disposizione di mister Cristian Brocchi.

Nelle ultime ore siti come Sky Sport e calciomercato.com hanno lanciato l’indiscrezione che riguarda l’interessamento da parte della società brianzola verso l’attaccante 33enne ex Juventus e attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, dopo un’esperienza in Mls tra le file del Toronto. Giovinco ex nazionale azzurro nella sua carriera di professionista ha giocato con le maglie del Parma e dell’Empoli oltre a diversi anni trascorsi nella Juventus e in tutto questo tempo ha collezionato 351 presenze e 124 gol nei club, oltre a 23 presenze e 1 gol in nazionale. La dirigenza biancorossa capitanata da Adriano Galliani sembra fortemente intenzionata a far tornare il fantasista in Italia per disputare il campionato di Serie B da vera protagonista.

