Monza: passaggio a Conad, per Auchan e Simply lunedì di sciopero

Lunedì 23 sciopero e presidio davanti alla Regione per i lavoratori di Auchan (che a Monza ha un ipermercato in via Lario con oltre 100 lavoratori). Chiedono chiarezza per il passaggio a Conad, nuova proprietaria dei punti vendita italiani della multinazionale francese