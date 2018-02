Monza: nuovo vertice in Comune, il cinema Teodolinda è salvo per un anno Il Comune di Monza segnala fumata bianca per il salvataggio del cinema Teodolinda, la sala che ha rischiato la chiusura: un anno ancora per trovare un’intesa.

Fumata bianca per il salvataggio del cinema Teodolinda: dopo il secondo incontro tra i gestori del cinema monzese di via Cortelonga e la proprietà immobiliare - il prezzo dell’affitto era uno e il più importante dei problemi - sembra che la storica sala monzese sia destinata al salvataggio. Almeno per un anno: nel frattempo continueranno le trattative per dare un futuro al cinema. Così comunica l’amministrazione comunale dopo il nuovo vertice voluto dal sindaco Dario Allevi.

“Al termine della riunione i rappresentanti di Spazio Cinema, gestore della sala, e la proprietà dell’immobile hanno confermato al sindaco - che si era fatto carico in prima persona di cercare una strada percorribile affinchè “non si spegnessero le luci” dello storico cinema – che il Teodolinda non chiuderà a breve e proseguirà spettacoli, programmazioni e rassegne fino ad aprile 2019” scrive il Comune in una nota.

Nei piani, si legge nel comunicato dell’amministrazione comunale, “ un progetto più ampio a medio–lungo termine, che riguarda l’offerta culturale complessiva per la città di Monza e sulla quale sono in corso approfondimenti e valutazioni di fattibilità”.

«Sono davvero felice di poter dire alla comunità di Monza, che prova un affetto sincero per le sale di via Cortelonga, che gli spettacoli sono tutti confermati – commenta soddisfatto il Sindaco – Ringrazio proprietà e gestore per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti della città e per la disponibilità a continuare a lavorare insieme anche in futuro, alla ricerca delle migliori soluzioni che possano garantire a Monza una permanente offerta culturale di qualità e per tutti i gusti».

