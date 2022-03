Monza: nuovo blitz antidroga della Polizia locale, a breve al via l’addestramento di Boss Il nuovo cane antidroga si affiancherà a Narco e sarà operativo parzialmente già da aprile e full time dall’estate. Intanto gli agenti del Nucleo sicurezza tattica insieme a operatori Anps hanno battuto a tappeto le zone più “calde” della città.

I giardini di via Artigianelli, via Italia, corso Milano e largo mazzini sono stati gli obiettivi di un blitz del Nost della Polizia Locale (Nucleo Operativo di Sicurezza Tattica), dell’Unità Cinofila e di Anps (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) per contrastare il degrado, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quasi 17 grammi di stupefacente per cui gli agenti hanno proceduto a carico di ignoti sono stati trovati ne giardini di via Artigianelli mentre in corso Milano a un cittadino nigeriano di 29 anni è stato contestato il consumo di una sigaretta miscelata a droga. Undici nelle due zone le persone identificate. In via Italia ordine ai allontanamento per un 25enne nigeriano a sua volta pizzicato con una sigaretta artigianale mista ad hashish che ha infranto il Regolamento di Polizia Urbana. Infine nel sottopasso pedonale tra corso Milano e largo Mazzini è stato intercettato un cittadino marocchino di 33 anni con cocaina a uso personale (e per questo segnalato alla Prefettura).

Nell’attività sono stati impegnati il vice comandante Giorgio Mora, sei agenti, il coordinatore del Nost, il cane Narco dell’Unità cinofila della Polizia locale e tre operatori Anps. Soddisfatto l’assessore alla sicurezza Federico Arena: «Per contrastare spaccio e delinquenza serve una sana repressione del crimine, fatta di retate, controlli e fermi. Grazie alla recente convenzione siglata con Anps, siamo in grado di potenziare il servizio di vigilanza della nostra Polizia locale nella loro attività quotidiana, che spazia dalle aree limitrofe alla stazione ferroviaria a zone dove i residenti segnalano movimenti sospetti che destano allarme sociale. E prossimamente entrerà nell’unità cinofila anche Boss, un ‘collega’ del piu’ esperto quattro zampe già al lavoro».

Sottoscritta a novembre 2021, la convenzione tra il Comune di Monza e il Gruppo di volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato prevede un’attività di supporto per lo svolgimento di compiti che riguardano il decoro urbano, il controllo ambientale, l’educazione civica, oltre al contrasto dell’emergenza epidemiologica. L’associazione si impegna a collaborare con la Polizia locale e la Protezione Civile per il monitoraggio e il presidio presso i plessi scolastici, per la salvaguardia e la tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, per l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la promozione del rispetto della legalità e della convivenza civile e l’assistenza alle manifestazioni pubbliche.

Intanto è stata anche siglata una convenzione con il Comune di Milano per l’addestramento di Boss, la new entry dell’Unità Cinofila. Partirà a breve la formazione del nuovo cane arruolato dalla Polizia locale di Monza presso la ‘Scuola Addestramento Unità Cinofile di Milano’, a seguito di un accordo di collaborazione approvato la scorsa settimana dalla Giunta monzese e condiviso dalle due Amministrazioni comunali. Il cane sarà operativo occasionalmente già a partire da aprile per servizi spot durante il periodo di addestramento, mentre in estate sarà disponibile full time.

«Un’altra misura concreta per incrementare sempre di più il presidio e il controllo in città contro spaccio e microcriminalità. – spiega Arena – Grazie all’aggiunta di questa nuova unità, che si affiancherà all’ormai già noto Narco, saranno potenziate e rese ancora più efficienti le attività di ricerca degli stupefacenti e di contrasto allo spaccio».

L’unità cinofila sarà impiegata a supporto del quotidiano lavoro del Nost della Polizia Locale ma potrà essere impiegata anche per i controlli svolti insieme alle altre Forze dell’Ordine.

