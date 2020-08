Monza, nuove aree gioco a San Biagio, Cazzaniga e Triante: 200mila euro per i bambini Il Comune di Monza ha investito 200mila euro per riqualificare tre spazi verdi a San Biagio, a Cazzaniga e a Triante: nuove aree gioco in via Manara, via Debussy e via Biancamano.

Una nave dei pirati, una casetta sull’albero, giochi di equilibrio. Soprattutto in aree sicure e con materiali anti-vandalo. Il Comune di Monza ha investito 200mila euro per riqualificare tre spazi verdi a San Biagio, a Cazzaniga e a Triante. Nel giardino di via Manara tutti i bambini potranno giocare insieme senza alcuna barriera architettonica.

«Prendersi cura della città, di ogni spazio e, soprattutto, ripartire dai più piccoli è fondamentale, perché attraverso loro possiamo raccontare un mondo diverso in cui il gioco e l’aggregazione diventano parte essenziale di un percorso di crescita - ha spiegato il sindaco Dario Allevi - Investire nei giardini pubblici, con la posa di giochi belli e sicuri, significa investire sui quartieri e sul futuro».

I materiali dei giochi scelti sono ecologici e antivandalo, le aree giochi hanno un pavimento antitrauma.

Monza aree gioco nuove via Manara: sindaco Dario Allevi e vice Simone Villa

Il progetto in via Manara ha previsto anche due giochi inclusivi, una giostra e un’altalena. «L’integrazione si fa con i fatti, non a parole - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa - E decidendo di investire risorse sul territorio. Questo “nuovo” giardino fa parte dei fatti».

I giochi, che occupano un’area di 365 mq all’interno del giardino pubblico con ingresso da via Manara e via Schiaffino, sono costati poco meno di 100 mila euro (98 mila euro) con un contributo del Lions Club per i giochi inclusivi.

«I lavori, iniziati a gennaio, hanno subito uno stop durante l’emergenza Covid - spiega ancora Simone Villa - Ma adesso possiamo consegnare le due aree ai bambini e alle famiglie. Lo stesso vale per i nuovi giochi in via Debussy».

Monza aree gioco nuove via Debussy

Nel giardino di via Debussy, nel quartiere Cazzaniga, il progetto è suddiviso in due aree: quella rossa per i bimbi da 3 a 5 anni e quella verde per i bambini da 5 a 12 anni con giochi adeguati alle età. L’investimento, su un’area di 230 mq, è stato di poco meno di 50mila euro (46.600 euro). I giochi sono in legno multistrato, acciaio e, in parte, in materiale riciclato.

«In via Debussy – continua Villa – abbiamo deciso di intervenire a seguito di una petizione di quasi trecento mamme che ci chiedevano di sistemare l’area. I giardini, infatti, sono molto frequentati, oltre che dai bambini del quartiere, dagli alunni della scuola primaria “Bachelet” e della scuola dell’infanzia “Cazzaniga” che si trovano a poca distanza. La cura della città nasce sempre dall’ascolto delle esigenze di chi vive il quartiere».

Monza aree gioco nuove via Biancamano

Le due nuove aree vanno ad aggiungersi a quella aperta nel mese di gennaio nel giardino di via Biancamano-via Monte Cervino, nel quartiere Triante, su una superficie di 220 mq e anche in questo caso con un’attrezzatura inclusiva (altalena a cesto). La riqualificazione ha previsto anche la sostituzione dei listoni rovinati di gran parte delle panchine e il posizionamento di 4 nuovi cestini. Entro fine settembre sarà completata l’ultima parte del vialetto verso via Biancamano. L’importo complessivo dei lavori è stato di 59 mila euro.

In arrivo anche il nuovo parco giochi inclusivo ai Boschetti reali: i lavori sono in corso, il progetto dell’associazione Andiamo ai Boschetti, sostenuto dall’amministrazione, sta diventando realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA