(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza l’area cintata per il cantiere del parco giochi ai Boschetti reali (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, ai Boschetti reali arriva il parco giochi inclusivo: via ai lavori Lunedì mattina è stata cintata l’area che ai Boschetti reali di Monza ospiterà il parco giochi inclusivo promosso e sostenuto dall’associazione Andiamo ai Boschetti.

Il sogno diventa realtà. Nella mattina del 27 luglio è stata cintata l’area che ai Boschetti reali di Monza ospiterà il parco giochi inclusivo promosso e sostenuto dall’associazione Andiamo ai Boschetti con un’azione di coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio per reperire i fondi necessari.

È l’inizio del cantiere per la posa delle strutture che dal mese di maggio giacevano in deposito, in attesa di veder passare l’emergenza sanitaria e poter andare a occupare il loro posto.

LEGGI Le notizie su Andiamo ai Boschetti e la cronistoria del parco giochi inclusivo

Il progetto da 100 mila euro ha ricevuto 35mila euro da Fondazione della comunità di Monza e Brianza e ha visto il sostegno di moltissimi cittadini. Il progetto era stato approvato dalla Soprintendenza nel dicembre del 2018, la raccolta fondi era partita con l’inizio del 2019. Con l’obiettivo di raggiungere i finanziamenti possibili - come quello dei Germogli di Comunità, finanziato da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità Monza e Brianza - ma anche di coinvolgere i cittadini in iniziative come la vendita dei bulbi o delle eco-borracce personalizzate.

La prima volta che Anna Martinetti e Virginia Fumagalli avevano detto “Andiamo ai boschetti” era l’inizio del 2014 per riprendere un pezzo di città vicino al centro ma allora lontanissimo da tutto. Poi nel cammino si sono affiancate le “mamme dei Boschetti” capitanate da Carlotta Filippini e Kim De Rouck. Con loro chi vive nella zona o la frequenta per la vicinanza delle scuole, dall’asilo nido ai gradi superiori. E il Comune che ha creduto nel progetto.

Che è quello di un parco giochi ma è anche l’occasione per ridare nuova vita a uno spazio verde strategico in città.

