Monza, nasconde il Brunello di Montalcino sotto il cappotto: denunciato per furto al supermercato

Avrebbe voluto bere bene, ma senza pagare. Come tra l’altro sembra avesse già fatto in passato. La polizia di Stato ha denunciato per furto un cittadino cinese di 47 anni che all’Esselunga di via Buonarroti ha tentato di nascondere due bottiglie di vino Brunello di Montalcino sotto il cappotto. È stato notato dalla sorveglianza che ha attivato il 112. L’uomo ha insospettito la guardia giurata che l’aveva riconosciuto come responsabile di altri furti analoghi in altri supermercati Esselunga.

