Monza: morte cerebrale per la donna in coma dopo l’anestesia in un centro medico-estetico Presenta il quadro di morte cerebrale la donna di Desio che ha avuto un arresto cardiaco dopo una anestesia in un centro medico-estetico di Seregno. Il bollettino del San Gerardo di Monza.

Gli specialisti dell’ospedale San Gerardo di Monza hanno dichiarato la morte cerebrale per la donna entrata in coma in un centro medico-estetico. La desiana di 39 anni si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica a Seregno, in uno studio privato. “Si comunica che le condizioni cliniche della paziente, critiche sin dall’ingresso in terapia intensiva neurochirurgica della Asst-Monza, si sono progressivamente aggravate nelle ultime ore - ha scritto l’ospedale - Le terapie neuroprotettive effettuate, in particolare l’ipotermia terapeutica, non sono state sufficienti a frenare l’evoluzione del danno cerebrale iniziato al momento dell’arresto cardiocircolatorio”.

Nella giornata di giovedì 7 i medici avevano effettuato una serie di accertamenti comne Tac, angioTac, risonanza magnetica e neurofisiologica per valutare l’entità del danno cerebrale post-anossico, tutte avevano rilevato “l’evoluzione di un quadro di coma postanossico con aumento dell’edema cerebrale e la comparsa di lesioni ischemiche diffuse conseguenza del prolungato arresto di circolo”.

I famigliari sono stati informati dell’evoluzione negativa del quadro clinico e il collegio medicolegale si è riunito intorno alle 10.30 di venerdì 8 marzo. I famigliari hanno espresso volontà di donare gli organi.

