Monza-Montevecchia 2019: lunedì 11 marzo le iscrizioni alla gara di corsa a coppie Presentata la nuova edizione della Monza-Montevecchia di podismo: le iscrizioni per le 220 coppie saranno aperte la mattina di lunedì 11 marzo. Tutto quello che c’è da sapere.

Bisognerà essere scattanti già lunedì 11 marzo. Perché alle ore 8 sul sito Otc verranno aperte le iscrizioni all’edizione numero 8 della Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail, in programma domenica 26 maggio. La prima coppia partirà alle 8.30. La manifestazione è sostenuta anche da Assolombarda ed Enerxenia.

La Momot organizzata dalla asd Monza Marathon team è una gara podistica a coppie, riservata a 220 coppie di atleti, che si svolge come recita il nome da Monza a Montevecchia attraversando il parco di monza, il parco dell’alta Valle del Lambro e il parco della Valcurone. Una classica nata tra gli anni Settanta e Ottanta oggi “rivisitata in chiave più moderna - - spiegano gli organizzatori - in particolare per il tracciato trail (su sentieri e sterrati), per la sua peculiarità eco ossia rispettosa dell’ambiente che attraversa e, ultimo ma non meno importante, per la natura benefica della manifestazione».

Poche variazioni del percorso rispetto allo scorso anno. I Comuni coinvolti dalla gara sono Monza, Biassono, Macherio, Triuggio-Canonica, Casatenovo, Lomagna, Missaglia e Montevecchia, dove si concluderà nel centro sportivo dopo il passaggio dalla città alta. I chilometri totali sono 33,5 “misurati sulla linea ideale di miglior percorrenza, compatibilmente con la natura e la particolarità del tracciato trail”.

“Il Gran Premio della Montagna, durissima cronoscalata verso Montevecchia alta, è sempre posizionato al 26° km. circa (con arrivo in Piazzetta a Montevecchia alta, al 28,5° km. circa)” si legge sulla pagina ufficiale della gara che segnala come punti ristoro uscita parco di Monza, Canonica, uscita Valle del Pegorino, Cascina Verdura, Rimoldo, inizio e fine GP Montagna.

Monza Monza Montevecchia Reale Mutua 2017

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il tempo limite per percorrere il tracciato è di 4 ore e 15 minuti. Il 22 maggio alle 19 il momento del sorteggio dell’ordine di partenza che sarà poi pubblicato alle 8 di giovedì 23 sul sito di Otc. “Considerata la finalità benefica della manifestazione, non sono previsti premi in denaro”: gli organizzatori sosterranno i progetti di Fondazione Alessio Tavecchio a Monza e MoviMente lnsieme a Montevecchia.

«La nostra è una partecipazione a tutto campo – hanno sottolineato il presidente del gruppo Acsm Agam, Paolo Busnelli, e il presidente di Enerxenia, Roberto Trangoni, sponsor della manifestazione - Saremo presenti infatti non solo come sostenitori, ma anche con una nostra squadra di atleti». La società condivide «lo spirito di una manifestazione, i cui proventi sono destinati in beneficenza, che trasmette i valori della natura della competizione sportiva sana, richiamando i punti fermi delle nostre politiche di rispetto e di sostenibilità ambientale all’insegna della responsabilità sociale di impresa».

