Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza minacce in negozio quartiere San Rocco

Monza: minaccia il cliente di un alimentari con un machete, riconosciuto dal giubbotto verde La polizia di Stato ha denunciato un quarantenne che nella sera di giovedì ha minacciato senza motivo con un machete il cliente di un negozio di alimentari.

Il giubbotto non è passato inosservato e il machete neanche. La polizia ha identificato così l’uomo che nella serata del 14 ottobre in un negozio di alimentari di San Rocco a Monza ha minacciato un altro cliente con un grosso coltello. Apparentemente senza motivo.

Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno raccolto la testimonianza del titolare e dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza hanno riconosciuto il responsabile in un quarantenne, italiano, già noto per numerosi precedenti e attualmente sottoposto all’affidamento in prova a casa della moglie nello stesso quartiere.

La giacca a vento verde e l’arma sono stati ritrovati a casa del sospettato e lui li ha consegnati spontaneamente. È stato denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA