Monza: minaccia gli agenti di polizia con un coltello, denunciato un 27enne

Affacciato alla finestra di un condominio di Monza, alla vista dei poliziotti, in preda a un evidente stato di agitazione, ha mostrato loro un coltello minacciandoli. Un 27enne italiano, dopo una lunga trattativa, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo dove ha accettato di sottoporsi a una visita specialistica.

Il giovane all’alba di martedì 27 aprile, mentre si trovava in casa con uno zio, accorso per assisterlo, ha preteso che arrivassero le forze dell’ordine, minacciando altrimenti di autolesionarsi. Ma una volta che gli agenti della Volante sono arrivati sul posto, l’hanno trovato alla finestra: ha detto loro di aver assunto del crack, invitandoli poi a salire con intenzioni tutt’altro che amichevoli. Gli agenti, vista la pericolosità del soggetto, hanno avviato una lunga trattativa fino a convincerlo a salire su una ambulanza, diretto all’ospedale.Il 27enne è stato quindi denunciato per aver minacciato pubblici ufficiali.

