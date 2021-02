Monza: mai più soli con la consulenza legale gratuita della Fondazione Tavecchio Nuovo servizio con l’ausilio di un team di legali dello studio Vis – Legis di Milano. Il presidente Alessio Tavecchio: «vogliamo essere vicini e sostenere chi vive un disagio dopo un incidente stradale, un infortunio o un errore sanitario».

Ha preso il via lo scorso mese di gennaio il nuovo servizio di consulenza legale proposto dalla Fondazione Tavecchio. «La nostra fondazione oggi più che mai vuole far sentire la propria vicinanza e sostegno a tutti coloro che a seguito di un incidente stradale, infortunio sul lavoro o vittime di errore sanitario, vivono in una situazione di disagio personale o dei propri famigliari», spiega il presidente Alessio Tavecchio.

Un team di avvocati dello studio legale Vis – Legis di Milano offre consulenza legale stragiudiziale gratuitamente. Una possibilità per tutte le persone vittime di incidenti stradali che hanno riportato lesioni lievi, gravi o mortali, ma anche per chi richiede un risarcimento del danno per la perdita di un congiunto o più semplicemente per il danno del veicolo. Tra le materie affrontate dai legali anche l’infortunio in itinere, quello procurato mentre ci si reca al lavoro, l’infortunio sul lavoro, le vittime del dovere e poi il risarcimento del danno per malasanità.

«Ringraziamo lo studio legale Vis – Legis che insieme alla Fondazione Tevecchio condivide gli stessi valori di solidarietà per questa iniziativa di collaborazione sociale. Crediamo possa essere il primo di molti altri passi verso una comunità sempre più inclusiva», ha aggiunto Tavecchio.

