Monza, l’Unione artigiani in difesa dei centri estetici: «Chiusi senza avere avuto contagi e dopo le spese in sicurezza»

Presa di posizione dell’Unione artigiani Milano, Monza Brianza: «Benchè queste attività si siano distinte per aver sempre rispettato i protocolli anti Covid ed aver investito molto sui dispositivi di protezione per il personale e per la clientela - afferma Marco Accornero, segretario generale- saranno costretti nuovamente alla chiusura»