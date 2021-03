Monza, l’occasione mancata di via Baracca: «Comune fai qualcosa per il parco giochi» Non se la passa bene il parchetto comunale di via Baracca a Monza, nelle immediate vicinanze del santuario della Madonna delle Grazie,tra giochi per i bambini rotti, erba sparita o quasi e qualche ricordino animale. Chi frequenta chiede l’intervento del Comune.

Monza: erba mancante in via Baracca

«Vengo qui raramente - afferma un giovane papà intento a far giocare la sua bambina - perché lo stato in cui si trovano i giochi è sotto gli occhi di tutti. Questo giardinetto, inoltre, in passato era meta di persone che bivaccavano e che si fermavano persino di notte».



«Nemmeno la vegetazione viene curata - intervengono i nonni della piccola - l’erba è quasi scomparsa e vi sono buche un po’ dappertutto».

Per non parlare della sporcizia: «Purtroppo - afferma un’altra signora - i proprietari dei cani non sempre hanno riguardo e non raccolgono quanto lasciato dagli animali. Portare i bambini in questo posto non è il massimo dell’igiene e della sicurezza».



L’appello lanciato da queste persone al Comune è di intervenire alla svelta per ripristinare un’area che si trova in stato di abbandono da troppo tempo per poter fare giocare i più piccoli senza problemi e senza pericoli.

