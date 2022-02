Monza: lite tra due richiedenti asilo in un appartamento, spunta anche un coltello I due sono stati portati all’ospedale per accertamenti, sul posto si sono portati agenti della Squadra Mobile e Squadra Volante che stanno ricostruendo l’accaduto.

Lite tra due cittadini nordafricani richiedenti asilo, anche usando un coltello da cucina, a Monza, in un appartamento in zona centro, martedì 22 febbraio attorno alle 14. Sul posto, dopo segnalazioni giunte alla centrale operativa della Questura, è stato mandato personale della Polizia di Stato, Squadra mobile e Volante. I due contendenti sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso. Gli agenti stanno ricostruendo l’accaduto raccogliendo le testimonianze di altre persone conviventi nello stesso appartamento. La lite sarebbe riconducibile a futili motivi.

