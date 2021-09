Monza: le ultime novità sulle condizioni del bambino investito da un furgone in via Prina Dal Comando della polizia locale hanno informato sulle condizioni del piccolo, 8 anni, investito mercoledì da un furgone, in via Prina, mentre attraversava la strada.

Si trova ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita il bambino monzese di 8 anni che mercoledì pomeriggio a Monza è stato investito da un furgone mentre attraversava via Prina. Il piccolo - fanno sapere dalla polizia locale - si trova ricoverato allìospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in quanto ha riportato una frattura a una gamba e un trauma facciale, quest’ultimo provocato dallo scontro con lo specchietto del furgone.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15 e la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale monzese. Da una prima ricostruzione sembra che il bambino sia sceso dall’auto della madre, ferma in colonna e abbia attraversato di corsa la strada senza accorgersi del sopraggiungere del furgone guidato da un 33enne che, dopo lo scontro, si è immediatamente fermato.

