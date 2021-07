Monza via Appiani (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, lavori teleriscaldamento in via Appiani Lo sviluppo della rete del teleriscaldamento gestita dal gruppo Acsm Agam va in via Appiani, a partire dall’incrocio con via Parini, fino all’altezza del civico 15. L’obiettivo è di raggiungere la zona a ridosso degli Istituti Clinici Zucchi

Prosegue spedito lo sviluppo della rete del teleriscaldamento gestita dal gruppo Acsm Agam. A essere interessata nei prossimi giorni sarà una via del centro di Monza: via Appiani, a partire dall’incrocio con via Parini, fino all’altezza del civico 15. Gli interventi inizieranno nella seconda metà del mese di luglio, salvo condizioni meteo avverse ed eventuali imprevisti in corso d’opera. Il termine dei lavori è previsto entro i primi giorni di settembre.

La rete del teleriscaldamento si sta estendendo anche nella zona centrale del capoluogo con l’obiettivo di raggiungere la zona a ridosso degli Istituti Clinici Zucchi. Al fine di consentire una corretta esecuzione delle operazioni, la circolazione verrà regolamentata con modifiche viabilistiche mirate, secondo le indicazioni che saranno impartite dall’amministrazione comunale.

