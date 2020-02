Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: il ponte di via Colombo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: lavori preliminari per il rifacimento del ponte in via Colombo Da lunedì 3 febbraio a mercoledì 5 cantieri sugli Spalti di Monza per i primi interventi nei sottoservizi: sono le opere preliminari per l’abbattimento e il rifacimento del ponte.

Modifiche alla viabilità lungo spalto Piodo da lunedì 3 a mercoledì 5 febbraio e comunque fino alla fine degli interventi: si tratta di lavori «propedeutici al rifacimento del ponte di via Colombo - si legge nel documento pubblicato online dal Comune - relativi allo scavo per la realizzazione della passerella provvisoria della condotta del gas».

Vietato il transito per 50 metri lungo la strada a partire dall’incrocio con via Colombo: i residenti di Spalto Piodo potranno temporaneamente imboccare la strada di casa dall’intersezione con via Azzone Visconti. Vietata la sosta con rimozione forzata e limite massimo istituito a 20 chilometri l’ora. Lo spostamento dei sottoservizi era stato annunciato dall’amministrazione a partire dal tardo autunno: arriva invece, con diverse settimane di ritardo, agli inizi di febbraio.

