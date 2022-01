Monza, l’arcivescovo Delpini in visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza Delpini ha incontrato una rappresentanza del personale e una delegazione di Finanzieri ringraziandoli per l’attività di polizia economico-finanziaria svolta a salvaguardia della legalità, dell’economia sana del Paese e per lo spirito di sacrificio assicurato nel corso dell’emergenza pandemica a tutela e nell’interesse dell’intera comunità brianzola.

Nell’ultimo giorno della sua visita pastorale in città, la mattina del 9 gennaio, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Enrico Delpini, ha reso visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza.

Accompagnato da monsignor Silvano Provasi, arciprete del Duomo di Monza e da don Giuseppe Massaro, parroco della Chiesa di San Carlo, è stato accolto dal comandante Provinciale di Monza, colonnello Maurizio Querqui insieme a monsignor Andrea Scarabello, Cappellano Militare delle Fiamme Gialle lombarde.

Un momento della visita di Delpini

Delpini ha incontrato, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, una rappresentanza del personale e una delegazione di Finanzieri in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, di cui in seguito ha visitato i locali. Querqui ha espresso la propria gratitudine per l’attenzione mostrata alle Fiamme Gialle monzesi, che l’arcivescovo a sua volta ha ringraziato per l’attività di polizia economico-finanziaria svolta a salvaguardia della legalità, dell’economia sana del Paese e per lo spirito di sacrificio assicurato nel corso dell’emergenza pandemica a tutela e nell’interesse dell’intera comunità brianzola.

Delpini ha salutato i Comandanti e una rappresentanza di militari in servizio nelle dipendenti Compagnie di Seregno e Seveso, collegate da remoto al Comando Provinciale, e anche alle pattuglie impegnate sul territorio per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

