Monza, l’ansia dei genitori per la Ztl del Carrobiolo arriva in consiglio: «Riattivata senza preavviso»

La lista civica Civicamente ha portato in consiglio comunale l’ansia dei genitori degli alunni della scuola elementare De Amicis e di quella dell’infanzia Umberto I a rischio multa per la riattivazione del varco della Ztl del Carrobiolo dopo la fine dei lavori in via Vittorio Emanuele.