Monza, dal 9 giugno la zona a traffico limitato si allarga a via De Gradi e dintorni A Monza si allarga l’area della zona a traffico limitato, una occasione in più anche per ristoratori e attività nei mesi estivi. Dal 9 giugno.

A Monza si allarga l’area della zona a traffico limitato, una occasione in più anche per ristoratori e attività nei mesi estivi. Nel periodo tra il 9 e il 13 giugno 2021 - mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 18.30 alle 24 e domenica dalle 11 alle 24 - è vietato il transito, con esclusione dei residenti e dei mezzi di pronto soccorso in via de Gradi, dall’incrocio con via Vittorio Emanuele II fino all’incrocio con via Visconti; in via Monsignor Talamoni, dall’incrocio con via Santa Margherita fino all’incrocio con via De Gradi; in via Santa Margherita dall’incrocio via Porta fino all’incrocio con via Monsignor Talamoni.

Nel periodo tra il 18 giugno e il 26 settembre 2021 al venerdì e al sabato la ztl si allunga fino all’1 di notte (dalle 18.30 alle 1 del giorno successivo).

In via De Amicis ztl dal venerdì alla domenica.

I veicoli quindi in via Vittorio Emanuele II, in ambo le direzioni, una volta all’incrocio con via de Gradi, hanno l’obbligo di proseguire diritto;in via Porta, all’incrocio con via Santa Margherita hanno l’obbligo di proseguire diritto.

I residenti possono accedere secondo le indicazioni fornite dal Comune.

