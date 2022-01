Monza: la solidarietà dell’amministrazione per la consigliera comunale minacciata L’amministrazione di Monza ha espresso solidarietà alla consigliera comunale Francesca Pontani (Italia Viva) dopo aver appreso delle minacce ricevute.

Sindaco e presidente del consiglio comunale, a nome dell’amministrazione di Monza, hanno espresso solidarietà alla consigliera comunale Francesca Pontani (Italia Viva) dopo “aver appreso solo nelle ultime ore dagli organi di stampa che ha ricevuto circa un anno fa delle minacce di morte: un’azione vile, che merita di essere punita”.

“Nulla e nessuno può intimorire un Consigliere Comunale che deve sempre sentirsi libero di poter esprimere il proprio pensiero in aula e ovunque – sottolineano il sindaco Dario Allevi e il presidente del Consiglio Filippo Carati – Solo un vigliacco può aver compiuto un atto così ignobile nascondendosi per di più nell’anonimato. Ci auguriamo che le Forze dell’Ordine riescano a far luce sulla vicenda e a individuare il responsabile. Siamo vicini a Francesca che ha dovuto subire questo brutto episodio, certi che la sua grinta e la sua determinazione non saranno scalfite da questo gesto meschino”.

