Monza, la sezione brianzola di Italia Viva sostiene l’esecutivo: «Una persona competente per gestire i soldi in arrivo dall’Europa» Italia Viva sostiene il Governo Draghi a livello nazionale, ma fa arrivare il suo appoggio anche dalla Brianza con i coordinatori provinciali Nicolò Malacrida e Francesca Pontani

Italia Viva sostiene il Governo Draghi, ma fa sentire il suo appoggio al nuovo presidente del Consiglio anche dalla Brianza.

“L’Europa è pronta ad assegnare all’Italia i 209 miliardi del Next Generation EU, ma ciò avverrà solo alla presentazione di un Recovery Plan che assicuri lo sviluppo del paese e il futuro dei nostri giovani, non la distribuzione a pioggia di bonus e prebende” dichiara Nicolò Malacrida, coordinatore provinciale di Italia Viva, che aggiunge “Sicuramente gli italiani si sentiranno più tranquilli nel sapere che a gestire i 209 miliardi ci sarà una squadra capitanata da una persona competente e capace come il Presidente Draghi.”

Francesca Pontani , che affianca Nicolò nel ruolo di coordinatrice, sottolinea: “finalmente è chiaro come Matteo Renzi e Italia Viva auspicassero alla costruzione di un governo all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Grazie alla saggezza del Presidente Mattarella è poi stato possibile dare un corpo a questo governo. Gli obiettivi ora, come ha ricordato il Presidente Draghi, sono vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale e rilanciare il paese.”

A nome di tutta la rete territoriale i coordinatori esprimono il proprio sostegno augurando buon lavoro alla nuova squadra di governo, con alcuni ingressi di indiscutibile valore e di alto livello. Come disse il Presidente Draghi in occasione della laurea ad honorem in economia conferitagli nel 2019: “Ora è tempo di guardare al domani con coraggio, competenza e umiltà”.

