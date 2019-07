Monza: la polizia arresta un 51enne con cocaina e 1.200 euro Un uomo di 51 anni residente a Monza, originario della provincia di Foggia, è stato tratto in arresto e si trova gli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso da personale della Squadra Volante della Questura in via Antonietti con 5 dosi di cocaina e circa 1.200 euro in contanti.

Sia la droga per circa 2,4 grammi che il denaro - quest’ultimo verosimilmente provento della attività di spaccio - erano nascosti in un marsupio e sono stati sequestrati. Altra cocaina per circa 19,3 grammi è stata trovata al 51enne presso la sua abitazione.

