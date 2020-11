Monza, la Meridiana chiede aiuti per i suoi anziani: campagna per mascherine e guanti - VIDEO Ogni giorno è necessario l’utilizzo di 18mila guanti e circa 400 Kit di cambio nelle strutture della cooperativa. Parte la campagna “La vita mette guanti e mascherina”, raccolta fondi straordinaria con l’obiettivo di raggiungere quota 200 mila euro che saranno destinati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ogni giorno è necessario l’utilizzo di 18mila guanti e circa 400 Kit di cambio (mascherina FFP2, camice in tnt, cuffia, calzari ). La cooperativa La Meridiana lancia con la campagna “La vita mette guanti e mascherina” una raccolta fondi straordinaria con l’obiettivo di raggiungere quota 200 mila euro che saranno destinati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per le sue strutture dedicate prevalentemente agli anziani. L’impegno per la protezione di ospiti e operatori cresce senza sosta. Fino al 30 settembre il costo extra è stato di ben 385.000 euro. Oggi la Meridiana spende 1.200 euro al giorno per acquistare i dispositivi.

«Siamo in situazione di emergenza sotto molti profili - spiega Roberto Mauri, direttore de La Meridiana - Abbiamo bisogno di incrementare sensibilmente i nostri Dpi. Con la seconda ondata il consumo di mascherine, camici, cuffie, calzari è andato alle stelle. Abbiamo bisogno di sentire la vicinanza della nostra comunità a sostegno di questa dura e difficile battaglia. Per questo motivo abbiamo lanciato un appello ai cittadini affinché aderiscano e partecipino, anche dalle “retrovie”, a questa difficile sfida. La speranza non può limitarsi alla ricerca del vaccino, ma occorre lavorare per una comunità più coesa e più solidale. Manteniamo valida l’affermazione “speriamo di essere migliori, una volta superata la pandemia!” Siete stati vicini nella prima fase della pandemia, restate al nostro fianco in questo momento così difficile».

Si può aiutare dalla piattaforma GoFundMe oppure fare una donazione tramite IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717.

