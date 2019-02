Monza, investita nel parcheggio del supermercato: anziana muore all’ospedale Tragico epilogo per l’incidente che mercoledì 13 febbraio ha coinvolto una donna di 89 anni di Monza nel parcheggio di superficie del supermercato Esselunga di via Brembo: urtata da un’auto in manovra, è morta domenica all’ospedale San Gerardo. Investitrice accusata di omicidio colposo.

È stata urtata da un’auto in manovra nel parcheggio di superficie del supermercato Esselunga di via Brembo ed è deceduta all’ospedale San Gerardo di Monza in seguito alle lesioni riportate. Tragico epilogo per l’incidente che mercoledì 13 febbraio ha coinvolto una donna di 89 anni residente in città, investita da una trentenne a bordo di una Fiat 500 che ora deve rispondere dell’accusa di omicidio colposo. Un urto non forte che ha avuto conseguenze fatali. La donna era stata soccorsa e trasportata al San Gerardo dove è morta nella giornata di domenica. È intervenuta la polizia locale.

