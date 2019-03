Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, investe madre e figlio: la donna è morta, l’uomo è grave Tragico incidente stradale martedì 26 marzo a Monza: all’altezza dell’incrocio tra le vie Cavallotti e Pitagora dove, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, un imprenditore alla guida di un autocarro ha travolto i due pedoni, madre e figlio, di 89 e 68 anni, residenti in zona.

La madre morta e il figlio ferito grave martedì 26 marzo a Monza dopo un investimento sulle strisce pedonali. E’ accaduto attorno alle 8.30 all’altezza dell’incrocio tra le vie Cavallotti e Pitagora dove, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, un imprenditore alla guida di un autocarro ha travolto i due pedoni, madre e figlio, di 89 e 68 anni, residenti in zona.

Il conducente del furgone, pare appena ritirato da un concessionario, ha subito dato l’allarme. Sul posto si è portato il personale medico e sanitario per le cure in codice rosso. La donna è deceduta appena giunta all’ospedale San Gerardo dove si trova ricoverato anche il figlio, in prognosi riservata. Il pretest alcolimetrico effettuato sul conducente ha dato esito negativo. Il furgone è stato sequestrato mentre la salma della vittima è a disposizione della Autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA