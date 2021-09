Monza, iniziativa della Regione: ingresso gratuito in autodromo per 100 neodiplomati Riconosciuti i risultati degli studenti facendoli assistere alla tappa italiana dell’International GT Open. A premiare i ragazzi, in rappresentanza di Palazzo Lombardia, il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

Sono i “Diplomati in Pista”, cento giovani che si sono appena diplomati che hanno ottenuto altrettanti ingressi in autodromo. L’iniziativa è della Regione Lombardia, giunta alla quarta edizione, che in questo weekend (25 e 26 settembre) ha voluto riconoscere i risultati degli studenti facendoli assistere alla tappa italiana dell’International GT Open. A premiare i ragazzi, in rappresentanza di Palazzo Lombardia, il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

“La giornata di oggi – ha dichiarato Corbetta - è una bella festa per tante ragazze e ragazzi che hanno ricevuto dalla Regione un giusto riconoscimento per il loro grande impegno scolastico. Nel tempio della velocità, i nostri giovani sono spettatori, da una postazione formidabile come la terrazza-box, di una delle gare più emozionanti fra le corse automobilistiche”.

