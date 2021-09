Monza: incidente all’incrocio di via Prina, motociclista di Desio finisce all’ospedale Un 24enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dopo la collisione con una vettura guidata da un 55enne monzese.

Incidente stradale con un motociclista di Desio ricoverato all’ospedale in gravi condizioni attorno a mezzogiorno di mercoledì 22 settembre a Monza, all’incrocio tra le vie Prina e Parravicini. Coinvolta nel sinistro anche un’auto, una Citroen condotta da un monzese di 55 anni. Ad avere la peggio èstato il centauro, 24 anni, in sella a una Yamaha.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale tra la vettura, proveniente da via Mosè Bianchi, e giunta all’altezza dell’incrocio con via Prina, e il motociclo è avvenuto un urto che ha provocato il disarcionamento del 24enne finito prima sul parabrezza dell’auto e poi sull’asfalto. E’ stato subito soccorso dall’automobilista in attesa dei soccorsi immediatamente allertati.

Sul posto oltre alla pattuglia della polizia locale per i rilievi, con traffico bloccato in via Parravicini, è intervenuto anche personale paramedico inviato dal 118 che ha provveduto a trasportare il motociclista al San Gerardo in codice giallo. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale.

