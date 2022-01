Monza, incendio nella parrocchia davanti al Comando: i carabinieri mettono in salvo due suore - VIDEO

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza carabinieri incendio via Volturno

L’odore acre di bruciato, le fiamme, il senso di pericolo. La sera della vigilia di Capodanno i carabinieri di Monza hanno dato l’allarme per un incendio in corso nella parrocchia di San Carlo, proprio davanti al comando, e hanno salvato due suore che erano rimaste intrappolate nelle loro stanze e cercavano una via di fuga verso il tetto.

I militari hanno allertato il parroco e vigili del fuoco che sono intervenuti con l’autoscala.



Ma nel frattempo sono entrati nella palazzina e mentre uno, raggiunte le religiose, le scortava all’esterno dell’edificio, un altro verificava in ogni camera che nessun altro fosse in pericolo.



Sul posto anche l’ambulanza che ha verificato in seguito le condizioni delle donne, fortunatamente illese, e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

