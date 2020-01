incendio via pellico monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: incendio in un capannone in via Pellico, alta colonna di fumo FOTO - VIDEO FOTO - VIDEO 1 e 2 - Un vasto incendio si è sviluppato a partire dalla tarda mattina di lunedì 20 gennaio in un capannone in disuso di via Silvio Pellico a Monza. Evacuati gli studenti della scuola media Bellani.

Un vasto incendio si è sviluppato a partire dalla tarda mattina di lunedì 20 gennaio, intorno alle 11, in un capannone di via Silvio Pellico a Monza, all’angolo con via Pascoli. Ha provocato una colonna di fumo alta e visibile da chilometri, fin dalla Valassina. La struttura è in disuso, una ex tipografia già sgomberata nei mesi scorsi e periodicamente rioccupata da sbandati e senza casa.

È stato diffuso l’invito in via precauzionale a tenere chiuse le finestre. Poco prima delle 13 evacuata la scuola secondaria Bellani.

In posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale.

L’autopompa da Monza e Lissone, l’autobotte da Carate Brianza e Bovisio Masciago, l’autoscala da Monza con cui viene effettuata l’operazione di spegnimento del tetto dall’alto, altri mezzi in arrivo da Milano. Attivata anche Arpa Lombardia per monitorare la situazione degli inquinanti.

Circoscritto alle 13, ci vorranno ore di lavoro per spegnerlo del tutto, raffreddare l’area e smassare il materiale bruciato.

Il capannone andato a fuoco è in disuso, altre attività produttive vicine non sono state interessate. Transito vietato a mezzi e pedoni in via Pellico, tra Buonarroti e Pascoli, fino alla risoluzione dell’emergenza.



VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

