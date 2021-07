Inaugurata questa mattina la nuova sede della Guardia di finanza Gruppo Monza Brianza in piazza Diaz (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: inaugurazione e intitolazione del Comando provinciale della Guardia di finanza L’edificio di piazza Diaz è stato intitolato alla memoria del tenente colonnello Enrico Chighizola, monzese, classe 1908, insignito della Croce al Valor Militare per un atto eroico compiuto durante la Seconda guerra mondiale. In onore del soldato è stato scoperta una targa alla presenza della figlia Sandra.

Cerimonia ufficiale con intitolazione alla memoria del tenente colonnello Enrico Chighizola per il nuovo comando provinciale della Guardia di finanza di Monza e Brianza, in piazza Diaz, a Monza. Il taglio del nastro è avvenuto martedì 6 luglio in mattinata. Chighizola, monzese, classe 1908, fu insignito della Croce al Valor Militare per un atto eroico compiuto durante la Seconda guerra mondiale. In onore del soldato è stato scoperta una targa alla presenza della figlia Sandra.

Alla cerimonia, con intervento del Comandante Provinciale di Monza, Aldo Noceti, hanno preso parte le massime cariche istituzionali della provincia tra i quali il prefetto Patrizia Palmisani, il presidente della Provincia Luca Santambrogio, il vice presidente della Camera Andrea Mandelli, i vertici del Tribunale e della Procura, il questore Michele Sinigaglia, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Simone Pacioni e il vice sindaco di Monza, Simone Villa.





L’edificio, che in passato aveva ospitato anche gli uffici della Provincia, ha ricevuto la benedizione di monsignor Silvano Provasi, Arciprete del Duomo di Monza mentre il cappellano militare delle Fiamme gialle della Lombardia monsignor Andrea Scarabello ha letto la Preghiera del Finanziere.

