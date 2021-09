Monza, in due sul monopattino rovinano a terra: donna in ospedale, conducente multato Incidente venerdì sera per due persone che viaggiavano su un monopattino elettrico a noleggio: alla guida un 38enne di Arcore, che ha perso il controllo ed è rovinato a terra con la sua passeggera. Donna in ospedale, uomo multato.

Una donna in ospedale e un uomo multato per omesso controllo del monopattino. È il bilancio di un incidente che venerdì sera ha visto protagoniste le due persone che viaggiavano sul mezzo elettrico a noleggio: alla guida un 38enne di Arcore, che ha perso il controllo ed è rovinato a terra con la sua passeggera una donna di 63 anni, residente a Carugate.

È successo intorno alle 23.3 in via Messa a Monza, all’altezza di via Costa. L’intervento dei soccorsi è stato attivato in codice rosso, la donna poi - unica ferita - è stata trasportata in codice giallo all ospedale San Gerardo di Monza.

L’arcorese è stato sanzionato perché trasportava un’altra persona su monopattino e per omesso controllo del veicolo..

© RIPRODUZIONE RISERVATA