Nuova proposta di Monza in Bici (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza in Bici: e se aprissimo i cancelli delle scuole agli studenti-ciclisti? Gli studenti che vanno a scuola in bici, poi dove la mettono? La proposta di Monza in Bici: aprite i cancelli delle scuole. E c’è già chi ha detto sì.

In attesa della Giornata internazionale della bicicletta, prevista per il 3 giugno, i rappresentanti di Fiab a Monza stanno contattando le scuole del territorio per chiedere ai dirigenti di aprire i cancelli alle bici degli studenti. Proprio per il 3 giugno l’invito è quello di raggiungere la propria scuola in bicicletta: un appello rivolto ai piccoli della primaria fino ai ragazzi delle superiori.

Capita spesso però che i ragazzi siano costretti a legare la bici all’esterno della scuola perché non sempre è consentito l’ingresso delle biciclette nei cortili scolastici. Nasce così la richiesta di alcuni dei membri di Monza in bici ai dirigenti scolastici perché ammettano l’ingresso delle due ruote all’interno dei cortili scolastici, almeno per la giornata del 3 giugno.

Ad accogliere l’invito è stata subito la scuola primaria don Milani, in via Monte Bisbino a Monza, che ha autorizzato gli studenti a parcheggiare la propria bici in sicurezza all’interno dei cancelli della scuola.

«Sarebbe bello e utile che le tutte le scuole di Monza prevedessero delle rastrelliere all’interno dei cortili, per consentire ai ragazzi di parcheggiare la bicicletta, senza il timore che possa essere rubata o danneggiata. In questo modo si incentiverebbe davvero l’utilizzo della bicicletta tra i ragazzi», spiegano da Monza in bici.

