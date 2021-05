Monza Monza in bici (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza in Bici: il 3 giugno tutti a scuola in bicicletta L’invito di Fiab Monza in Bici alle famiglie in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta che cade il 3 giugno: “Andiamo a scuola in bici”.

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta che cade il 3 giugno anche Fiab Monza propone l’iniziativa “Andiamo a scuola in bici”, un invito rivolto alle famiglie con bambini che la federazione ha esteso su tutto il territorio nazionale. L’appello è rivolto a singoli, coppie, gruppi, classi, scuole per promuovere una pedalata in compagnia, un “bike to school” nei vari quartieri per coinvolgere più persone possibili.

“Oltre a sensibilizzare grandi e piccoli - spiegano gli organizzatori - questa modalità ci darà maggiore forza, nel chiedere all’amministrazione percorsi casa-scuola più sicuri e a misura di persona”.

Fiab consiglia di organizzarsi per tempo per decidere luogo e orario di incontro, tracciare il percorso su una mappa, entro 2 km, valutando delle possibili tappe intermedie in modo tale da coinvolgere altri partecipanti provenienti da altre zone e di comunicare in anticipo il programma utilizzando canali informatici e le bacheche delle scuole.

Gli interessati possono contattare direttamente Fiab Monza all’indirizzo mail [email protected]. L’associazione provvederà a creare una mappa delle scuole aderenti e un contatto utile a risolvere dubbi o necessità. Fiab raccomanda il rispetto dei regolamenti anti Covid e invita a pedalare in gruppo, rimanendo compatti, anche accanto ai più piccoli dato che il codice della strada consente di pedalare a fianco dei bambini fino ai 10 anni.

